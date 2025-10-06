بيان جديد من وزارة المالية بشأن الرواتب

نفت وزارة المالية، اليوم الإثنين (6 تشرين الأول 2025)، مجددا ما يُشاع في وسائل التواصل الاجتماعي بشأن مزاعم وجود نية لتخفيض رواتب منتسبي الجيش والشرطة أو التوقف عن صرفها خلال الشهر المقبل، مؤكدة أن هذه الأخبار عارية تمامًا من الصحة.

وأوضحت الوزارة، في بيان أن "الوزيرة، طيف سامي، لم تُصدر أي تصريح بهذا الخصوص، وأن الجهات التي تروج لهذه الأكاذيب تسعى إلى تضليل الرأي العام وإثارة الفوضى بين المواطنين".

وتبين الوزارة أن "صرف الرواتب يجري وفق القوانين والجداول الزمنية المعتمدة"، مشيرة إلى أن "الوضع المالي يُدار بما يضمن الاستمرار في الإيفاء بجميع الالتزامات تجاه الموظفين ومنتسبي القوات الأمنية".

وأهابت الوزارة بحسب البيان بـ"المواطنين ووسائل الإعلام كافة ،إلى اعتماد البيانات الرسمية الصادرة عنها فقط، محذّرة من الانجرار وراء الشائعات المغرضة، كما تحتفظ الوزارة بحقها القانوني في ملاحقة مروّجي الأخبار الكاذبة غير الموثوقة".