الأخبار

المحمداوي من نينوى: ضرورة توفير كل ما يحتاجه المواطنون للوصول إلى مراكز الاقتراع


اطّلع نائب قائد العمليات المشتركة رئيس اللجنة الأمنية العليا للانتخابات الفريق أول الركن قيس المحمداوي، اليوم الإثنين، (6 تشرين الأول 2025)، على الخطط الأمنية والتنسيقية لتأمين الانتخابات في محافظة نينوى.

وترأس المحمداوي بحسب بيان لخلية الاعلام الأمني "اجتماعاً موسعاً في قيادة عمليات نينوى، بحضور وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، ومعاون رئيس أركان الجيش للعمليات، ونائب قائد القوات البرية، وقائد جهاز مكافحة الإرهاب، وقائد عمليات نينوى، وقائد شرطة المحافظة، وعدد من ضباط هيئة الركن في قيادة العمليات المشتركة، وقادة الفرق، ومعاون رئيس أركان هيئة الحشد الشعبي، ومدير مكتب انتخابات نينوى، ومدير استخبارات المحافظة، وعدد من ممثلي الجهات الساندة".

واستمع نائب قائد العمليات المشتركة إلى إيجاز مفصل عن الخطة الأمنية الخاصة بالانتخابات المقبلة في نينوى من قبل قائد عمليات المحافظة.

وأكد المحمداوي على إنفاذ القانون، وتوحيد الجهود لإنجاح الانتخابات، والعمل على تطبيق الخطط المرسومة مع التأكيد على مرونتها.

وشدد على ضرورة توفير كل ما يحتاجه المواطنون للوصول إلى مراكز الاقتراع، خاصة وأن نينوى كان لها تاريخ مشرف في دحر الإرهاب من خلال تعاون أهلها.

كما أكد على أهمية التنسيق مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

وأشار المحمداوي إلى أن تأمين العملية الانتخابية واجب وطني، ويجب أن يكون هناك عمل متواصل وتواجد ميداني لجميع القادة الأمنيين، مبيناً أن نينوى تشهد عملاً كبيراً وإعماراً ملحوظاً ومتميزاً، وأن القطعات الأمنية خلال هذه الانتخابات مكلفة بمهمة وطنية".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
إيران: "آلية الزناد" تهديد نفسي ولا قلق بشأن أموالنا في العراق
اعتقال متهم سرق 60 ألف دولار من منزل غادره أصحابه لحفل زفاف في كربلاء
بيان جديد من وزارة المالية بشأن الرواتب
المحمداوي من نينوى: ضرورة توفير كل ما يحتاجه المواطنون للوصول إلى مراكز الاقتراع
مديرية المرور: مشروع لاعتماد التحول الرقمي في إصدار إجازات السوق وتسجيل المركبات
وزارة العدل: الأتمتة الالكترونية ستختصر الوقت وتقلل الأخطاء الورقية
هيئة النزاهة: ضبط مُتهمين بالرشوة واستغلال الوظيفة ومُخالفاتٍ بالعقود في محافظتين
وزارة التربية تحدد 25 ألف دينار عن كل مادة رسوب في امتحانات الدور الثالث
نائب قائد العمليات المشتركة يصل إلى محافظة نينوى
رئيس الوزراء يطلق العمل التنفيذي لمشروع مستشفى في منطقة رحمانية الشعلة
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك