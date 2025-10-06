المحمداوي من نينوى: ضرورة توفير كل ما يحتاجه المواطنون للوصول إلى مراكز الاقتراع

اطّلع نائب قائد العمليات المشتركة رئيس اللجنة الأمنية العليا للانتخابات الفريق أول الركن قيس المحمداوي، اليوم الإثنين، (6 تشرين الأول 2025)، على الخطط الأمنية والتنسيقية لتأمين الانتخابات في محافظة نينوى.

وترأس المحمداوي بحسب بيان لخلية الاعلام الأمني "اجتماعاً موسعاً في قيادة عمليات نينوى، بحضور وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، ومعاون رئيس أركان الجيش للعمليات، ونائب قائد القوات البرية، وقائد جهاز مكافحة الإرهاب، وقائد عمليات نينوى، وقائد شرطة المحافظة، وعدد من ضباط هيئة الركن في قيادة العمليات المشتركة، وقادة الفرق، ومعاون رئيس أركان هيئة الحشد الشعبي، ومدير مكتب انتخابات نينوى، ومدير استخبارات المحافظة، وعدد من ممثلي الجهات الساندة".

واستمع نائب قائد العمليات المشتركة إلى إيجاز مفصل عن الخطة الأمنية الخاصة بالانتخابات المقبلة في نينوى من قبل قائد عمليات المحافظة.

وأكد المحمداوي على إنفاذ القانون، وتوحيد الجهود لإنجاح الانتخابات، والعمل على تطبيق الخطط المرسومة مع التأكيد على مرونتها.

وشدد على ضرورة توفير كل ما يحتاجه المواطنون للوصول إلى مراكز الاقتراع، خاصة وأن نينوى كان لها تاريخ مشرف في دحر الإرهاب من خلال تعاون أهلها.

كما أكد على أهمية التنسيق مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

وأشار المحمداوي إلى أن تأمين العملية الانتخابية واجب وطني، ويجب أن يكون هناك عمل متواصل وتواجد ميداني لجميع القادة الأمنيين، مبيناً أن نينوى تشهد عملاً كبيراً وإعماراً ملحوظاً ومتميزاً، وأن القطعات الأمنية خلال هذه الانتخابات مكلفة بمهمة وطنية".