مديرية المرور: مشروع لاعتماد التحول الرقمي في إصدار إجازات السوق وتسجيل المركبات

أكدت مديرية المرور العامة، اليوم الإثنين، أن التحول الالكتروني أسهم في تسريع إنجاز المعاملات إلى ساعة أو أقل في معظم الأحيان، مشيرةً إلى وجود مشروع جديد لإكمال معاملات إصدار إجازات السوق وتسجيل المركبات عبر الموبايل، حيث ذكر مدير إعلام وعلاقات المرور العامة، العميد نصير عبد الستار للوكالة الرسمية، إن "التحول الالكتروني والاعتماد على نظام النافذة الواحدة والدفع الالكتروني أسهم بشكل كبير في تقليل الروتين وتسريع إجراءات العمل داخل مواقع تسجيل المركبات"، موضحاً، أن "المواطن اليوم يمكنه إنجاز معاملته خلال نصف ساعة إلى ساعة فقط في أغلب الأحيان".

وأضاف، أن "هذا الإنجاز تحقق بفضل الإجراءات الجديدة التي اختزلت مراحل تسجيل المركبات من 13 خطوة إلى خمس خطوات فقط، وهناك نية مستقبلية لتقليلها أكثر، بما ينسجم مع خطط الأتمتة والتبسيط الإداري".

كما لفت عبد الستار إلى، أن "المديرية تعمل حالياً على مشروع جديد يعتمد التحول الرقمي الكامل في إصدار إجازات السوق وتسجيل المركبات عبر الهاتف النقال"، مبيناً، أن "إطلاق هذا المشروع سيكون قريباً جداً، خلال أسابيع قليلة وليس شهوراً؛ بهدف تقليل مراجعات المواطنين وتقديم الخدمات الكترونياً بشكل ميسر وسريع".

كذلك أشار إلى، أن "المديرية بدأت فعلاً بتطبيق الأنظمة الذكية المعتمدة عالمياً، من خلال الكاميرات الذكية والإشارات المرورية الحديثة، التي ساهمت في تقليل المشكلات بين المواطن ورجل المرور وتوفير الوقت والجهد على الجانبين".

فيما ختم بان "هذه الإجراءات أسهمت أيضاً في تعزيز الشفافية والحد من المحسوبية عبر تقليل الاحتكاك المباشر بين المواطن والمنتسب، ما انعكس إيجاباً على تنظيم حركة السير وتحسين جودة الخدمات المرورية في عموم البلاد".