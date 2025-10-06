هيئة النزاهة: ضبط مُتهمين بالرشوة واستغلال الوظيفة ومُخالفاتٍ بالعقود في محافظتين

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاثنين، عن ضبط مُتَّهمين في محافظة ذي قار؛ بجريمة الرشوة واستغلال الوظيفة العامة، ومُخالفاتٍ في عقودٍ مُبرمةٍ من دائرة صحَّة مُحافظة نينوى، حيث ذكرت الهيئة في بيان، أن "مكتب تحقيق ذي قار، نفذ عمليَّتين تمكَّن خلالهما من ضبط مُتَّهمٍ مُتلبس بالجُرم المشهود أثناء تسلُّمه مبلغ رشوةٍ؛ مقابل إكمال مُعاملة تخصيص عقارٍ في مُقاطعة (الجزيرة) بالتعاون مع مُوظَّفين في بلديَّة الناصريَّة".

كما لفتت الى ان " مفرزة أخرى تمكنت من ضبطِ مُتَّهم بالجرم المشهود يعمل في ديوان المُحافظة وبحوزته حقيبة تحتوي على مجموعةٍ من المُعاملات العقاريَّة وصور قيود عقاراتٍ ومعاملة تتعلقُ بإنشاء محطة (غسيل السيارات)؛ وذلك جرَّاء قيامه بتعقيب مُعاملاتٍ في مديريَّة بلديَّة الناصريَّة".

وأضافت إنَّ "فريقاً مُؤلّفاً من مُديريَّة تحقيق نينوى تمكَّن من ضبط مُخالفاتٍ في عقود التنظيف مع مُرافقاتها الأصليَّة، أبرمتها دائرة صحَّة المحافظة في العام 2022؛ لمُخالفتها تعليمات تنفيذ الموازنة وتعليمات تنفيذ العقود الحكوميَّة لسنة 2014".

فيما نوَّهت الهيئة "بتنظيم محاضر ضبطٍ أصوليَّةٍ، في العمليَّات المنفذة وفق أحكام القرار (160 لسنة 1983)، وأحكام المادة (331) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969)، وعرضها رفقة المُتَّهمين والمضبوطات على قضاة محكمة التحقيق المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة في ذي قار ونينوى، من أجل استكمال الإجراءات القانونيَّة وتقرير مصير المُتَّـهم".