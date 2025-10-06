نائب قائد العمليات المشتركة يصل إلى محافظة نينوى

وصل نائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول الركن قيس المحمداوي، اليوم الاثنين، إلى محافظة نينوى، فقد ذكرت القيادة في بيان، ان "نائب قائد العمليات المشتركة رئيس اللجنة الأمنية العليا لانتخابات مجلس النواب للعام 2025 الفريق أول الركن قيس المحمداوي والوفد المرافق له وصل الى محافظة نينوى".

كما اضاف ان "الزيارة جاءت للاطلاع على الخطط الأمنية لقيادات نينوى وغربها والتنسيقية مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، والاستعدادات الجارية لتأمين هذا الاستحقاق الدستوري".