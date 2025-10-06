عمليات بغداد القبض على عدد من المتهمين وضبط أسلحة وأعتدة

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاثنين، القبض على عدد من المتهمين وضبط أسلحة وأعتدة غير مرخصة، حيث ذكر إعلام عمليات بغداد، في بيان، أنه "استكمالاً للممارسات الأمنية الجارية لتعزيز الأمن والاستقرار، وبوقت قياسي تمكنت قوة مشتركة من الفرقة الأولى شرطة اتحادية بإسناد من قسم شرطة الأمين والوكالات الاستخبارية بعد العثور على "جثة" مجهولة الهوية ضمن منطقة (الفضيلية) شرقي العاصمة حيث تم تطويق المنطقة ومراجعة كاميرات المراقبة والوصول إلى الجناة واعتقال ثلاثة متهمين بالقتل العمد".

وأضاف أن "القوة المشتركة تمكنت أيضا من إلقاء القبض على أطراف مشاجرات مسلحة وآخرين أجانب مخالفين لضوابط دائرة الإقامة والجنسية وضبطت عدداً من الأسلحة والأعتدة غير المرخصة وذلك من خلال تشكيلات فرق (المشاة السابعة عشرة والثانية والخامسة شرطة اتحادية) ضمن مناطق ( اللطيفية ، حي البنوك ، حي الحسين)".