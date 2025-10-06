وزارة الصحة تعلن بدء حملة تلقيح الإنفلونزا الموسمية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، عن بدء حملة تلقيح المواطنين بلقاح الأنفلونزا الموسمية في جميع مراكز الرعاية الصحية الأولية وعدد من المستشفيات في بغداد والمحافظات، حيث ذكر بيان للوزارة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "تنفيذاً لتوجيهات وزير الصحة، صالح مهدي الحسناوي، بدأت حملة تلقيح المواطنين بلقاح الأنفلونزا الموسمية في جميع مراكز الرعاية الصحية الأولية وعدد من المستشفيات في بغداد والمحافظات، لحماية المواطنين من الأمراض التنفسية والحدّ من معدلات الإصابة والمضاعفات الناتجة عن فيروس الأنفلونزا".

وأضاف البيان، أن "دوائر الصحة في جميع المحافظات باشرت فعليًا بتنفيذ البرنامج الوقائي الخاص بتلقي اللقاح من خلال مراكز الرعاية الصحية الأولية وعدد من المستشفيات الحكومية"، مشيراً إلى أن "اللقاح متوفر مجانًا وهو متاح لجميع المواطنين، ولا سيما الفئات الأكثر عرضة للإصابة".

كما شددت الوزارة، على "أهمية أخذ اللقاح، نظرًا لدوره في تقليل احتمالية الإصابة بالأنفلونزا وشدة الأعراض والمضاعفات الخطيرة"، مؤكدةً أن "اللقاح آمن ومعتمد من قِبل منظمة الصحة العالمية".

فيما دعت الوزارة جميع المواطنين إلى "المبادرة بالتوجه إلى أقرب مركز صحي لتلقي اللقاح، مع الالتزام بالإجراءات الوقائية العامة".