اعتقال تاجر مخدرات بحوزته 5 كغم من الكريستال في السليمانية

أعلن جهاز أمن الإقليم، اليوم الأحد (5 تشرين الأول 2025)، عن اعتقال تاجر مخدرات بحوزته خمسة كغم من مادة الكريستال المخدرة في السليمانية.

وقال الجهاز في بيان إن "المديرية العامة لمكافحة المخدرات في جهاز أمن الإقليم، تمكنت بالتنسيق مع مديرية آسايش رابرين من الإطاحة بتاجر مخدرات بحوزته 5 كغم من المواد المخدرة نوع الكريستال، خلال عملية أمنية نفذت في إدارة رابرين ضمن محافظة السليمانية".

وأضاف أن "عملية الاعتقال استندت إلى معلومات أمنية مسبقة ومتابعات دقيقة ومراقبات مستفيضة من لدن المديرية العامة لمكافحة المواد المخدرة ووفقا لأوامر قضائية".

وأكد أن "المواد المخدرة كانت معدة للتهريب إلى داخل إقليم كردستان"، مشيرا إلى أن "توقيف المتهم وفق المادة 25 من قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، والتحقيق جار في القضية".