رئيس أركان الجيش يبحث مع قائد (الناتو) في العراق تطوير قدرات الجيش العراقي

التقى رئيس أركان الجيش، الفريق أول الركن عبد الأمير رشيد يار الله، اليوم الأحد ، قائد بعثة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في العراق، اللواء كريستوف هنتزي والوفد المرافق له، ومن الجانب العراقي مدير العلاقات العامة، وامين سر العلاقات الدفاعية، ومدير الامور الطبية.

وذكرت وزارة الدفاع في بيان ان اللقاء، بحث سبل التعاون المشترك؛ من اجل تطوير كافة البرامج والعمل بالطرق الحديثة على مستوى العالم والدول المتطورة، وكذلك أطر التعاون والتنسيق وتوسيع الشراكة على مستوى التدريب والتسليح.

كما ناقش الجانبان آلية تقديم الخبرات في مفاصل المؤسسة العسكرية كافة؛ لتنمية وتطوير قدرات الجيش العراقي، بما ينسجم مع المتغيرات الحديثة.