التعليم: شمول طلبة الدراسات الأولية في جميع المراحل بعودة المرقنة قيودهم

قرر وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نعيم العبودي، اليوم الأحد، (5 تشرين الأول 2025)، شمول طلبة الدراسات الجامعية الأولية في جميع المراحل بقرار عودة المرقنة قيودهم اعتبارا من السنة الدراسية 2014/2013.

وذكر بيان لوزارة التعليم ان "القرار نص على شمول الطلبة المرقنة قيودهم في الدراسات الأولية ضمن قنوات القبول كافة للدراستين الصباحية والمسائية اعتبارًا من العام الدراسي 2014/2013 صعودًا وللمراحل الدراسية كافة بالعودة إلى مقاعد الدراسة ابتداء من العام الدراسي 2026/2025".

واستثنى القرار وفقاً للبيان "الطلبة المرقنة قيودهم بسبب الغش أو التزوير أو العقوبات الانضباطية".