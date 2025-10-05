توجيهات جديدة من نائب قائد العمليات المشتركة بشأن الانتخابات

اصدر نائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول الركن قيس المحمداوي، اليوم الاحد، توجيهات جديدة تخص الانتخابات.

وقالت القيادة في بيان ان "نائب قائد العمليات المشتركة، رئيس اللجنة الأمنية العليا لانتخابات مجلس النواب لعام 2025 الفريق أول الركن قيس المحمداوي ترأس، اليوم، مؤتمراً موسعاً لمناقشة تطبيق خطة المراقبة الاستخبارية الخاصة بالانتخابات المقبلة، بحضور وكيل وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات ورئيس اللجنة الاستخبارية والجهات الاستخبارية في العاصمة وهيئة الركن المختصة في القيادة، وضم جميع الجهات في المفاصل والتشكيلات الأمنية والاستخبارية في المحافظات عبر الدائرة التلفزيونية".

وأكد المحمداوي "على عدد من التوصيات المهمة في مقدمتها تهيئة الأجواء الآمنة لهذا الاستحقاق الديمقراطي"، مشدداً "على التعامل بمهنية بعيداً عن أية تأثيرات".

ووجه "بأهمية تنسيق العمل الاستخباري والأمني لرصد واتخاذ الإجراءات بأية ظاهرة أو فعل من شأنه الإساءة الى الانتخابات، فضلاً عن رد الفعل السريع وفقاً للقانون ومقتضيات المصلحة العامة"، مؤكداً على "إجهاض أية محاولات تستهدف أمن العملية الانتخابية".

واكد على "أهمية التعاون والتنسيق المتواصل بين الجهد الاستخباري والقطعات الأمنية الماسكة المكلفة بهذا الواجب الوطني، والتعاون والتنسيق مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات"،

مشددا "على الحفاظ على السلم المجتمعي والمحافظة على المكتسبات الأمنية والوفاء لدماء الشهداء وأسرهم الكريمة والجرحى الأبطال، وذلك من خلال العمل الوطني المهني ووضع مصلحة وأمن واستقرار العراق وشعبه الصابر الكريم فوق كل اعتبار".

وتخلل المؤتمر نقاشات ومداخلات من قبل الحاضرين الذين حرصوا على إنجاح هذه العملية الدستورية.