النزاهة: ضبط مُتهم بتعقيب معاملات لمقاولين في دائرة التقاعد والضمان الاجتماعيّ في ذي قار

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم السبت (4 تشرين الأول 2025)، عن ضبطها مُتَّهماً بتعقيب مُعاملاتٍ لعددٍ من المُقاولين في دائرة التقاعد والضَّمان الاجتماعيّ في ذي قار، مُستغلاً نفوذ أحد أقاربه.

وأوضحت الهيئة في بيان أن "فريقاً مُؤلَّفاً من مكتب تحقيق ذي قار، وتنفيذاً لقرار قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة، تمكَّن من ضبط مُتَّهمٍ بتعقيب معاملاتٍ لعددٍ من المُقاولين داخل قسم الضمان الاجتماعيّ مُتلبّساً بحيازة الكثير من المُعاملات، بعضها تمَّ ضبطها داخل العجلة التابعة للمُتَّهم"، لافتةً إلى أنَّ "المُتَّهم استغلَّ نفوذ أحد أقاربه الذي يعملُ في دائرة التقاعد والضمان الاجتماعيّ بذي قار.

ونوَّهت الهيئة بحسب البيان، بـ "تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ، وعرضه رفقة المُتَّهم والأوراق التحقيقيّة أمام أنظار قاضي محكمة التحقيق؛ الذي قرَّر توقيفه بموجب أحكام المادة (240) من قانون العقوبات العراقيّ رقم (111 لسنة 1969).