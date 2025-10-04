اعتقال 46 متهماً ببيع وشراء البطاقات الانتخابية ويضبط 1841 بطاقة في 4 محافظات

أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم السبت (4 تشرين الاول 2025)، عن أعتقال (46) متهمًا ببيع وشراء البطاقات الانتخابية ويضبط (1٬841) بطاقة في أربع محافظات.

وقال الجهاز في بيان إن "مفارز جهاز الأمن الوطني وبناءً على عمل استخباري دقيق نفذت عمليات أمنية متفرقة في محافظات (بغداد، الأنبار، نينوى، وغرب نينوى)، أسفرت عن إلقاء القبض على (46) متهمًا متورطين بعمليات بيع وشراء بطاقات انتخابية".

وأضاف الجهاز أنه "تم ضبط (1٬841) بطاقة ناخب بحوزة المتهمين، فيما جرى إحالة جميع المتهمين مع المضبوطات إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".