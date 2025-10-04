حالة الطقس: استقرار في درجات الحرارة لعموم مناطق البلاد

صرّحت هيئة الأنواء الجوية، اليوم السبت، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت استقراراً في درجات الحرارة، حيث ذكر بيان للهيئة، أن "غداً الأحد سيكون الطقس صحواً، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في المنطقتين الوسطى والشمالية ومقاربة في المنطقة الجنوبية".

وأضاف، أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ الأحد في جميع محافظات العراق، كالتالي: السليمانية 35، دهوك وأربيل 36، كركوك 37، نينوى والأنبار وديالى وصلاح الدين والديوانية 38، النجف الأشرف وبابل والمثنى 39، بغداد وكربلاء المقدسة وواسط وذي قار والبصرة 40، ميسان 41". فيما لفت إلى، أن "طقس أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء سيكون صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".