التعليم العالي تحدد غدا موعد الاختبار الإلكتروني لجائزة القراءة

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الجمعة ، تفاصيل الاختبار الإلكتروني لجائزة التعليم العالي للقراءة، المقرر إجراؤه يوم غد السبت (4 تشرين الأول 2025) في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا.

وذكرت الوزارة في بيان ، أن "الاختبار يمكن الدخول إليه عبر الهواتف الذكية أو الأجهزة اللوحية أو الحاسوب"، مبينة أن "عدد الأسئلة سيكون 100 سؤال من نوع الاختيار من متعدد (MCQ) بأربعة بدائل، أحدها صحيح".

وأضافت أن "إجابة الطالب تُعد خاطئة إذا استغرق أكثر من 45 ثانية في السؤال الواحد"، مؤكدة أن "إجابات الطلبة تُستبعد في حال فتح واجهة الاختبار من أكثر من جهاز إلكتروني".

وأشارت الوزارة إلى أن رابط الاختبار سينشر صباح غد السبت في الموقع الرسمي للوزارة ومنصة جائزة التعليم العالي للقراءة.

رابط المنصة: https://ums-awards.mohesr.gov.iq .