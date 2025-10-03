الأخبار

وزير النفط يكشف الية استلام نفط الإقليم: نستلم يوميا أكثر من 200 الف برميل


أكد وزير النفط، حيان عبد الغني السواد، اليوم الجمعة (3 تشرين الاول 2025)، أن بغداد باشرت باستلام نفط اقليم كردستان، مبينا أن الوزارة تستلم أكثر من 200 الف برميل يوميا.

وقال السواد في تصريح صحفي، إنه "تم الاتفاق مبدئيا على استلام بحدود 250 ألف برميل يوميا التي يتم إنتاجها حاليا في الإقليم بحدود 50 إلى 60 ألف برميل يوميا"، مبينا، أنه "سوف تسخر هذه الكميات لتشغيل المصافي الداخلية لسد الحاجة المحلية للإقليم، أما ما زاد على ذلك فهو بحدود 150 إلى 160 ألف برميل يوميا، يتم استلامها من قبل وزارة النفط العراقية، وتحديدا شركة تسويق النفط وشركة نفط الشمال".

وأضاف السواد، أنه "تمت المباشرة بعملية استلام نفط الإقليم قبل اربعة ايام، حيث وصل النفط إلى ميناء جيهان وإلى مخازنه، وهنالك مؤشرات كبيرة على استمرارية استلامه"، مؤكدا، أن "يوم أمس رست أول سفينة لأول ناقلة لتنفيذ العقود التي تم توقيعها مع الشركات المشترية لنفط الإقليم، وأنه سيتم نهاية هذا اليوم او بداية يوم غد إكمال امتلاء هذه الناقلة وذهابها إلى وجهتها الخاصة التي تم التعاقد من خلالها".

وأِشار الوزير الى أن "هذا الانجاز يعتبر انجازا كبيرا بالنسبة للحكومة الاتحادية، لأنه سيضيف موارد مالية إضافية إلى موارد الدولة العراقية"، منوها بأن "هنالك انسيابية وزيادة مضطردة قليلا نوعا ما عن المعدلات التي تم اقرارها". وتابع السواد، أن "وزارة النفط تستلم يوميا النفط من الاقليم كمعدل أكثر من 200 الف برميل".

وكانت قد أعلنت شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، يوم أمس الخميس عن بدء تصدير النفط الخام من حقول إقليم كردستان، في خطوة وُصفت بالمفصلية لتعزيز وحدة إدارة الثروات الوطنية.

وأشارت الشركة في بيان إلى أن "أولى عمليات التصدير انطلقت عبر الناقلة "Vallesina"، وذلك وفق الآليات المعتمدة وضمن إطار الشفافية الذي تنتهجه الحكومة الاتحادية لضمان أعلى مستويات الرقابة المالية والإدارية".

وأكدت "سومو" أن "فرقها المتخصصة، بالتعاون مع كوادر شركة نفط الشمال، أشرفت بشكل مباشر على مراحل التحميل في ميناء جيهان التركي، بما يكفل انسيابية الإجراءات وتطبيق المعايير الفنية العالمية".

وأضافت الشركة أن "هذه الخطوة تعكس التزام الدولة بتوحيد الجهود الوطنية في إدارة قطاع الطاقة، وتعزيز مكانة العراق كمصدر موثوق في الأسواق العالمية".

