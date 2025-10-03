الشمري: ذكرى الاستقلال محطة فخر وتجديد لمعاني الكرامة والحرية

أشاد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الجمعة (3 تشرين الأول 2025)، بذكرى اليوم الوطني لجمهورية العراق، مؤكدًا أن هذا اليوم يمثّل محطة تاريخية فارقة في مسيرة البلاد نحو الاستقلال والكرامة.

وقال الشمري في بيان إن "الثالث من تشرين الأول هو يوم استقلال العراق وانضمامه إلى عصبة الأمم المتحدة، وهو يوم وطني بامتياز رسّخ مكانة العراق بين الأمم ووضع بصمة على جبين البطولة بتضحيات كبيرة لينال استحقاقه".

وأضاف أن "هذا اليوم يرسم معالم الفخر لكل العراقيين بما سطروه من ملاحم خالدة على مر التاريخ، لتبقى أرض العراق غنية بالسلام والوحدة والمحبة"، مشددًا على أن الاحتفاء بالمناسبة الوطنية يمثل "تجديدًا لمعاني الكرامة والحرية، وزرعًا لقيم حب الوطن في الأجيال المقبلة".

وأكد وزير الداخلية أن "بطولات الرجال الذين عانقت تضحياتهم تراب العراق ستظل نبراسًا يهتدي به الجميع"، موجهًا التحية لكل من ضحى وما زال يضحي من أجل أن ينعم العراق بالأمن والاستقرار.