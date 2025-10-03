الرئيسية
الشيخ جلال الدين الصغير : الغرب على صفيح ساخن.. التطورات تتسارع نحو المواجهة الكبرى
2025-10-03
الشمري: ذكرى الاستقلال محطة فخر وتجديد لمعاني الكرامة والحرية
الشيخ جلال الدين الصغير : فضيحة الأعراب تتكشف.. ووعي الأمة يتصاعد.. ما وراء المؤشرات والدلالات؟
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن الانتخابات.. بين خيار المشاركة والمقاطعة وما يخفيه الإعلام
اصابة طفل نتيجه سقوط بوستر انتخابي عليه جنوب الحلة
مجلس الخدمة يحتفي بالعيد الوطني العراقي
الحشد الشعبي يبطل مفعول 3 غالونات مفخخة غربي الرمادي
القوات الأمنية تطيح بـ"ساحر الأنبار" في الفلوجة
عضو في تحالف الأنبار المتحد يتهم حكومة البارزاني بتهريب النفط إلى سوريا وإسرائيل لتمويل مجموعات إرهابية
القوات الامنية تضبط باصا يقل 19 سوريا دخلوا البلاد بصورة غير شرعية عن طريق كردستان
حالة الطقس: تصاعد غبار وحرارة ثلاثينية في عموم البلاد
وزارة الصحة: فتح باب التعيين لخريجي المعاهد الطبية التقنية للعام الدراسي (2023-2024)
مفوضية الانتخابات: عدد المرشحين المصادق عليهم 7768 مرشحاً
وزارة التعليم العالي تعلن نتائج تعديل الترشيح وقبول طلبة العام السابق
كردستان توجه رسالة لبغداد بشان الإيرادات غير النفطية ومبالغ مخصصة للنفقات التشغيلية
طاهر باقر
: انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع
:
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر
: والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع
:
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي
: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع
:
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي
: الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع
:
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر
: انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع
:
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر
: حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع
:
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله
: اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع
:
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي
: العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع
:
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي
: الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع
:
الحسين في قلب المسيح
ولي
: بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع
:
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
