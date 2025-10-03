الأخبار

مجلس الخدمة يحتفي بالعيد الوطني العراقي


احتفى مجلس الخدمة العامة الاتحادي، اليوم الجمعة، بالعيد الوطني العراقي، بحضور رئيس المجلس محي مرتضى القزويني، وأعضاء المجلس، حيث ذكر بيان للمجلس، أن "قسم الإعلام والاتصال الحكومي في مجلس الخدمة العامة الاتحادي، نظم احتفالية بمناسبة العيد الوطني لجمهورية العراق، بحضور رئيس المجلس الدكتور محي مرتضى القزويني، وأعضاء المجلس، حيث شهدت الاحتفالية تكريم مدير مديرية التدقيق والرقابة علي حمزة حسن، بمناسبة إحالته إلى التقاعد؛ تقديراً لمسيرته المهنية الحافلة، إضافة إلى تكريم المستشار بسام سالم حسين تثميناً لجهوده الاستثنائية في دعم أعمال المجلس".

وأوضح، أن" الحفل استهل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم عزف النشيد الوطني وقراءة سورة الفاتحة على شهداء العراق، أعقبتها كلمة ألقاها رئيس المجلس بهذه المناسبة، وجاء فيها، في هذا اليوم الأغر، ونحن نحتفل جميعاً باليوم الوطني العراقي، نقف بإجلال أمام تاريخ وطن عظيم، خطت أنامله أول الحروف، وأوقدت حضاراته أول مصابيح العلم، وزينت روحه جبين الإنسانية عبر العصور".

وتابع، أن "العراق ليس مجرد حدود على الخريطة، بل هو روح متجذرة في ضمائر أبنائه، وهوية متوارثة عبر أجيال لم تبخل يوماً بالتضحيات من أجل رفعته وسيادته"، وأن "اليوم الوطني هو لحظة صادقة نعيد فيها العهد مع الوطن، ونجدد قسم الولاء للعراق أرضاً وشعباً ورسالةً، إنه مناسبة نتأمل فيها حجم المسؤولية الملقاة على عاتقنا جميعاً، مسؤولية الإخلاص في العمل، والتفاني في العطاء، والإيمان بأن البناء لا يكتمل إلا بتضافر الجهود وصدق النوايا".

وأضاف، "وهنا، أبرز أمامكم رؤية مجلس الخدمة العامة الاتحادي، الذي أتشرف برئاسته؛ إذ جعلنا من أولوياتنا أن يكون المجلس حاضنةً لأبناء العراق الكفوئين، وبوابةً عادلة للطاقات الشابة، ومنصةً لترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص، بعيداً عن كل أشكال التمييز والمحسوبية".

كما بيّن، "نحن نؤمن بأن الاستثمار الحقيقي يكمن في الإنسان، وأن شباب العراق وكفاءاته هم الثروة الوطنية الأغلى، التي بها تُبنى الأوطان وتُصان السيادات".

كذلك أكد، أن "احتفالنا اليوم ليس وقفة عند الماضي فحسب، بل هو انطلاقة نحو المستقبل… مستقبل يليق بتاريخ العراق وإرثه، يصنعه أبناؤه المخلصون بعلمهم وعملهم وعرقهم".

وواصل قائلاً، "فلنكن جميعاً على قدر هذه المسؤولية، ولنجعل من هذا اليوم الوطني حافزاً لمزيد من العطاء، وإشراقة أملٍ متجددة في مسيرة البناء والإصلاح".

فيما اختتم بالقول: "فلنرفع راية العراق عالية خفاقة، ولنجعل من هذه المناسبة عقد وفاء بيننا وبين وطننا، عهداً أن نصونه ونبنيه، ونحمله في قلوبنا قبل أن نحمله في شعاراتنا".

