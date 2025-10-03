الحشد الشعبي يبطل مفعول 3 غالونات مفخخة غربي الرمادي

افاد مصدر امني في محافظة الانبار، الخميس، بابطال مفعول 3 غالونات مفخخة بعملية تطهير صحراء غربي مدينة الرمادي.

وقال المصدر ، ان "قوة امنية من الحشد الشعبي نفذت حملة دهم وتفتيش واسعة النطاق استهدفت مناطق مختلفة من صحراء الجزيرة غربي مدينة الرمادي، تمكنت من خلالها من ابطال مفعول 3 غالون مفخخة مختلفة الاحجام من مخلفات داعش الارهابي ابان سيطرته على تلك المناطق".

واضاف ان "الحملة تأتي ضمن خطة القيادات الامنية تطهير المناطق الغربية من خطر الاسلحة غير المنفلقة من مخلفات عصابات داعش الاجرامية ابان سيطرتها على مساحات واسعة من مدن الانبار".

وبين ان "معلومات استخباراتية مكنت القوة من الاستدلال على اماكن وجود الاجسام المفخخة فيما قامت فرقة معالجة المتفجرات بإبطال مفعول الاسلحة المضبوطة دون وقوع أي اصابات في صفوف القوات الامنية".