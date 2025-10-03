القوات الأمنية تطيح بـ"ساحر الأنبار" في الفلوجة

أعلن قائد شرطة محافظة الأنبار اللواء عادل حامد رشيد، اليوم الجمعة، إلقاء القبض على أحد أبرز ممارسي السحر والشعوذة في مدينة الفلوجة، بعملية أمنية نوعية نفذتها قوات الشرطة.

وقال رشيد في تصريح ل/المعلومة/، إن "قوة أمنية من شرطة الأنبار داهمت منزل أحد المشعوذين البارزين في الفلوجة، وألقت القبض عليه متلبساً أثناء ممارسته أعمال السحر بحق عدد من الشباب والنساء مقابل مبالغ مالية".

وأضاف أن "المتهم يعد من أبرز السحرة في المحافظة، وقد ضُبط بحوزته خرز وسبح وطلاسم وحجب ومواد أخرى تُستخدم في أعمال الشعوذة"، مؤكداً أن "القبض عليه جاء ضمن حملة أمنية واسعة تعد الأكبر في تاريخ المحافظة لتعقب السحرة والمشعوذين والحد من انتشار هذه الظاهرة".

ودعا قائد شرطة الأنبار أهالي المحافظة إلى "التعاون مع الأجهزة الأمنية من خلال الإبلاغ عن أي حالات مشابهة، للمساهمة في إنهاء هذه الممارسات التي تسببت في إثارة مشكلات اجتماعية خطيرة داخل المجتمع الأنبار"