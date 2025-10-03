عضو في تحالف الأنبار المتحد يتهم حكومة البارزاني بتهريب النفط إلى سوريا وإسرائيل لتمويل مجموعات إرهابية

اتهم عضو تحالف الأنبار المتحد عبد الستار محمد الدليمي، اليوم الجمعة، حكومة إقليم كردستان بضلوعها في عمليات تهريب كميات كبيرة من المشتقات النفطية العراقية إلى تركيا ثم إلى سوريا، وتحويل أجزاء منها إلى "الكيان الصهيوني" عبر وسطاء، لدعم مجموعات إرهابية تنشط في سوريا.

وقال الدليمي في تصريح ل/المعلومة/ إن "مهربين أكراد على صلة بحكومة الإقليم يقومون بتهريب كميات كبيرة من المشتقات إلى تركيا، ثم تُنقل أجزاء منها إلى سوريا لتلبية احتياجات مجموعات إرهابية هناك، ومن ثم تُحول عبر وسطاء إلى إسرائيل لاستخدامها في عمليات قتالية".

وأضاف أن "شحنات من النفط المهرب دخلت إلى سوريا لسد حاجة مجموعات إرهابية لتمويل عملياتها، وأن مهربين أتراكاً وأكراداً زودوا جهات وصفها بأنها معادية بالنفط المهرب بهدف إضعاف دور فصائل المقاومة في المنطقة".

وحمل الدليمي حكومة إقليم كردستان "المسؤولية عن هذه التحركات"، محذّراً من "خطورة الدعم المادي للإرهاب".

وطالب:"بفتح تحقيق وكشف الجهات المتورطة".