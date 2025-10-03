القوات الامنية تضبط باصا يقل 19 سوريا دخلوا البلاد بصورة غير شرعية عن طريق كردستان

كشف مصدر أمني، الجمعة، عن تفاصيل مهمة تتعلق بعملية ضبط ما يُعرف بـ”قافلة السوريين” في محافظة ديالى.

وقال المصدر إن “جهدًا استخباريًا رصد في ساعات الفجر الأولى باصًا يتحرك عبر طرق نيسمية في محيط قرى زراعية متناثرة شرق خان بني سعد جنوب غربي ديالى، ما استدعى التحرك ونصب كمائن قبل ضبطه”.

وأضاف أن “الباص كان يقل 19 شخصًا يحملون الجنسية السورية، إضافةً إلى سائق عراقي”، مشيرًا إلى أن “التحقيقات الأولية كشفت دخولهم البلاد بطريقة غير قانونية عبر إقليم كردستان، وكانوا في طريقهم إلى ديالى”.

ولفت المصدر إلى أن “السائق والموقوفين السوريين نُقلوا إلى مركز احتجاز أمني لاستكمال التحقيقات والكشف عن طبيعة الشبكة التي سهّلت وصولهم إلى بغداد”.