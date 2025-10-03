الحشد الشعبي يسيطر على ثلاث مضافات لداعش ويعثر على عبوات ناسفة غربي الأنبار

أعلن آمر لواء 57 في الحشد الشعبي بمحافظة الأنبار، العميد فيصل الجغيفي، اليوم الجمعة، عن الاستيلاء على ثلاث مضافات تابعة لتنظيم داعش الإرهابي غربي المحافظة، عُثر بداخلها على عبوات ناسفة ومتفجرات، وذلك خلال عملية نوعية استندت إلى معلومات استخباراتية دقيقة.

وقال الجغيفي في تصريح صحفي إن "قوة من اللواء 57 نفذت عملية أمنية في صحراء الأنبار الغربية، أسفرت عن العثور على ثلاث مضافات سرية كان يستخدمها عناصر التنظيم الإرهابي".

وأضاف أن "القوة ضبطت داخل المضافات عبوات ناسفة على شكل غالونات تحوي كميات كبيرة من المتفجرات"، مشيراً إلى أن "المضافات أُنشئت حديثاً من قبل خلايا داعش المتخفية في الصحراء".

وأوضح أن "فرق معالجة المتفجرات تمكنت من تفكيك العبوات وإبطال مفعولها دون تسجيل أي إصابات بشرية في صفوف القوات المنفذة للعملية"، مؤكداً أن "المضافات تعد من أبرز مواقع ارتكاز التنظيم الإرهابي في تلك المناطق"