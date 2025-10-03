رئيس الوزراء: العراق ماضٍ نحو الاستقلال الكامل وصون وحدته الوطنية

أكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة (3 تشرين الاول 2025)، بأن العراق ماضٍ نحو الاستقلال الكامل وصون وحدته الوطنية.

وقال السوداني في بيان "أصدق التهاني وأخلص التبريكات نتقدم بها إلى جميع العراقيين بمناسبة (اليوم الوطني العراقي، الذي يوافق 3 تشرين الأول من كل عام، في الذكرى الـ 93 العضوية بلادنا في أعلى هيئة دولية تعترف بها دول العالم وشعوبه كافة".

وأوضح السوداني، أن "هذا اليوم الذي يتجسد فيه كيان الدولة العراقية الحديثة، وكل ما يحمل وجودها المعاصر من معان تاريخية وحضارية وثقافية، لعراقنا الحبيب، ولشعبنا الكريم بكل أطيافه المتآخية، وبكل امتداده العميق في التاريخ وما قدمه للبشرية في رحلتها نحو التحضر، تلك الرحلة التي انطلقت من بلاد الرافدين".

وأضاف أن "العراقيين خاضوا عبر تاريخهم الحديث الكثير من التحديات النضالية، سواء خلال الأيام الأولى لتأسيس الدولة العراقية الحاضرة أو في أثناء مقارعتهم للدكتاتورية"، مشيرا الى أنه "قدموا على هذا الطريق مئات الآلاف من الشهداء، من أجل أن ينال العراق استقلاله وتتحقق سيادته الكاملة".

وأشار السوداني أنه "منذ أن باشرنا مهامنا التنفيذية برئاسة الحكومة حرصنا أن نصون العراق ودستوره، وأن نحافظ على سيادته، ونحمي ثرواته ونحقق الرفاهية لشعبنا والاقتدار الاقتصادي، مثلما عملنا بجد وإخلاص على أن يكون العراق أولاً في مساعينا وجهودنا، وأن يأخذ مكانته التي يستحقها إقليمياً ودولياً".

وتابع: "المجد للعراق وشعبه، والرحمة والرضوان لجميع شهدائنا على مسار حرية العراق واستقلاله وسيادته".