الأخبار

رئيس الوزراء: العراق ماضٍ نحو الاستقلال الكامل وصون وحدته الوطنية


أكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة (3 تشرين الاول 2025)، بأن العراق ماضٍ نحو الاستقلال الكامل وصون وحدته الوطنية.

وقال السوداني في بيان "أصدق التهاني وأخلص التبريكات نتقدم بها إلى جميع العراقيين بمناسبة (اليوم الوطني العراقي، الذي يوافق 3 تشرين الأول من كل عام، في الذكرى الـ 93 العضوية بلادنا في أعلى هيئة دولية تعترف بها دول العالم وشعوبه كافة".

وأوضح السوداني، أن "هذا اليوم الذي يتجسد فيه كيان الدولة العراقية الحديثة، وكل ما يحمل وجودها المعاصر من معان تاريخية وحضارية وثقافية، لعراقنا الحبيب، ولشعبنا الكريم بكل أطيافه المتآخية، وبكل امتداده العميق في التاريخ وما قدمه للبشرية في رحلتها نحو التحضر، تلك الرحلة التي انطلقت من بلاد الرافدين".

وأضاف أن "العراقيين خاضوا عبر تاريخهم الحديث الكثير من التحديات النضالية، سواء خلال الأيام الأولى لتأسيس الدولة العراقية الحاضرة أو في أثناء مقارعتهم للدكتاتورية"، مشيرا الى أنه "قدموا على هذا الطريق مئات الآلاف من الشهداء، من أجل أن ينال العراق استقلاله وتتحقق سيادته الكاملة".

وأشار السوداني أنه "منذ أن باشرنا مهامنا التنفيذية برئاسة الحكومة حرصنا أن نصون العراق ودستوره، وأن نحافظ على سيادته، ونحمي ثرواته ونحقق الرفاهية لشعبنا والاقتدار الاقتصادي، مثلما عملنا بجد وإخلاص على أن يكون العراق أولاً في مساعينا وجهودنا، وأن يأخذ مكانته التي يستحقها إقليمياً ودولياً".

وتابع: "المجد للعراق وشعبه، والرحمة والرضوان لجميع شهدائنا على مسار حرية العراق واستقلاله وسيادته".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
رئيس الوزراء: العراق ماضٍ نحو الاستقلال الكامل وصون وحدته الوطنية
انطلاق الحملة الانتخابية في عموم العراق
هيئة الاعلام والاتصالات تدعو المؤسسات الاعلامية لتكثيف التغطيات الوطنية والاحتفالية بذكرى العيد الوطني
المندلاوي : مناسبة العيد الوطني تدفعنا الى ترسيخ مبادئ المواطنة والعمل بروح المسؤولية
وزارة التعليم تلزم الجامعات الأهلية بإعادة المبالغ غير القانونية للطلبة "وثيقة"
غداً.. 21 اطلاقة مدفع في بغداد احتفاءً باليوم الوطني العراقي
عبر بالونات.. إحباط تهريب 198 ألف حبة كبتاغون في الأنبار
الداخلية تحذر: مواقع التواصل مراقبة لا تنشروا المحتوى الهابط
الإطاحة بمجموعة إجرامية متخصصة بالنصب وسرقة النساء في بغداد
الداخلية تنفي تحديد 500 ألف دينار لتحويل ملكية السيارات وتعد بتسهيلات في الرسوم
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك