انطلاق الحملة الانتخابية في عموم العراق

انطلقت الحملة الانتخابية لانتخابات مجلس النواب 2025 في عموم البلاد، إذ أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في وقت سابق، عن مصادقة مجلس المفوضين على قوائم المرشحين، فيما حددت موعد انطلاق الحملة الانتخابية.

كما ذكرت المفوضية في بيان، أن "مجلس المفوضين صادق على قوائم المرشحين الذين يحق لهم المشاركة في انتخابات مجلس النواب العراقي 2025". وأضافت، ان "المجلس قرر أيضاً، أن يكون موعد انطلاق الحملة الانتخابية للمرشحين المصادق عليهم يوم الجمعة الموافق 3/10/2025".