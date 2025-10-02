المندلاوي : مناسبة العيد الوطني تدفعنا الى ترسيخ مبادئ المواطنة والعمل بروح المسؤولية

قدّم النائب الاول لرئيس مجلس النواب، محسن المندلاوي، التهاني للشعب العراقي بمناسبة اليوم الوطني ، ذكرى انتهاء الانتداب البريطاني وانضمام العراق رسمياً إلى عصبة الأمم المتحدة عام ١٩٣٢ كأول دولة عربية، مبينًا :" ان هذه المحطة التاريخية المهمة تجسد معاني الحرية والوحدة والاستقلال والديمقراطية".

وقال المندلاوي في بيان اليوم الخميس: " ان هذه المناسبة الوطنية العزيزة تذكرنا بما يحمله تأريخنا من إرث حضاري مشرق، وتدفعنا الى ترسيخ مبادئ المواطنة والعمل بروح المسؤولية من اجل رفعة وطننا وصناعة مستقبل يليق بتطلعات مواطنينا، كما تشكل دافعاً لمواصلة مسيرة بناء الدولة القوية، والحفاظ على ما تحقق من انجازات ومكتسبات بفضل التضحيات الجسام التي قدمها شعبنا جيلاً بعد جيل"