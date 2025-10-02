غداً.. 21 اطلاقة مدفع في بغداد احتفاءً باليوم الوطني العراقي

أعلنت مديرية المدفعية في وزارة الدفاع، اليوم الخميس (2 تشرين الأول 2025)، أنها ستقوم بإطلاق (21) اطلاقة مدفع صباح يوم غد الجمعة، ابتهاجًا بـ"اليوم الوطني العراقي".

وذكرت المديرية في بيان أن "الإطلاقات ستبدأ عند الساعة الثامنة صباحًا وتستمر حتى التاسعة صباحًا، بمشاركة عدد من الطائرات العراقية التي ستجوب سماء العاصمة بغداد".

وأكد البيان أن "هذه الفعاليات تأتي تعبيرًا عن فخر العراقيين بانتمائهم الوطني، وتجسيدًا لاستعداد مؤسسات الدولة العسكرية للاحتفاء بالسيادة والوحدة والاستقلال".