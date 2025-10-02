عبر بالونات.. إحباط تهريب 198 ألف حبة كبتاغون في الأنبار

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الخميس، عن إحباط تهريب 198 ألف حبة كبتاغون المخدرة في محافظة الأنبار.

وقالت المديرية في بيان، "استكمالا للعملية النوعية الاستباقية التي نفذتها مديرية الاستخبارات العسكرية في الأسبوع الماضي حيث استمرّت مفارزها بالتعقب والمراقبة الحثيثة ووفق معلومات استخبارية دقيقة لقسم استخبارات وامن فرقة المشاة الخامسة وبعد ورود معلومات من احد المصادر عن تهريب مخدرات من احدى الدول المجاورة عن طريق بالونات هوائية يتم إرسالها إلى العراق محملة بكميات كبيرة من الحبوب المخدرة مربوطة بجهاز تعقب GPS".

وأضاف البيان "حيث تم تعقبها من قبل ابطال مفارز الاستخبارات العسكرية ثم اسقاطها في الصحراء والاستيلاء على (198000)الف حبه من مادة (الكبتاغون) المخدرة".