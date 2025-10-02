الداخلية تنفي تحديد 500 ألف دينار لتحويل ملكية السيارات وتعد بتسهيلات في الرسوم

نفت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، (2 تشرين الأول 2025)، الأنباء التي تداولتها بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مبلغ تحويل ملكية السيارات.

وأكدت الداخلية في بيان أن "ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي من أنباء غير صحيحة عن أن مبلغ تحويل ملكية السيارات بشكل قطعي سيكون 500 ألف دينار، تشمل الهزة والطرق والجسور، ننفيه جملةً وتفصيلاً".

وأوضحت، أن "توجه الوزارة في قادم الأيام هو العمل على أن تكون هناك تسهيلات بشأن الرسوم المفروضة في مديرية المرور العامة".

وأضافت الداخلية، أن "هناك قانوناً خاصاً بهذه الرسوم سيراعي المواطنين في عدم فرض أموال إضافية أثناء قيامهم بترويج معاملاتهم الخاصة بتحويل ملكية السيارات".