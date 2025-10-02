رئيس الجمهورية يهنئ بمناسبة العيد الوطني: اهمية تحقيق العيش الكريم

هنأ رئيس الجمهورية، عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الخميس (2 تشرين الاول 2025)، بمناسبة العيد الوطني، مؤكدًا أهمية ترسيخ قيم المواطنة وتحقيق العيش الكريم لجميع المواطنين.

وقال رشيد في تغريدة على حسابه بمنصة "أكس" "أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى شعبنا الكريم بمناسبة العيد الوطني"، مشيرا الى أنه "نستذكر في هذا اليوم التحولات الكبيرة التي شهدها العراق خلال العقود الماضية، التي تمثلت بنهاية الانتداب البريطاني واستقلال العراق وقيام دولته المستقلة وانضمامه إلى عصبة الأمم المتحدة التي فتحت آفاقا للحرية والديمقراطية".

وأكد رشيد: أن "في هذه المناسبة ضرورة توحيد الصف الوطني، والتحلّي بالمسؤولية والعمل المشترك من أجل المصلحة العليا للبلد والشعب، والحرص على تعزيز الأمن والاستقرار وبناء مستقبل مزدهر ينعم فيه المواطنون بالعيش الكريم".