رئيس الجمهورية يصادق على مدونة الأحوال الشخصية على المذهب الجعفري

صادق رئيس الجمهورية، عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الخميس (2 تشرين الاول 2025)، على مدونة الأحكام الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية على المذهب الجعفري.

وقال ديوان الوقف الشيعي في بيان إن "رئيس الجمهورية، عبد اللطيف جمال رشيد، صادق صباح اليوم الخميس على مدونة الأحكام الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية على المذهب الجعفري".

وأضاف البيان، أن "المدونة قد أُرسلت للنشر في جريدة الوقائع العراقية، ومن المرجّح نشرها في عدد خاص بسبب عدد المواد والصفحات التي تتضمنها".