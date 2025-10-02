التعليم العالي تعلن عن تخفيض 30 بالمئة من الأجور الدراسية للطلبة الجدد

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، عن تخفيض 30 بالمئة من الأجور الدراسية للطلبة الجدد الذين سيقبلون بالمرحلة الأولى في الجامعات ضمن قناة التقديم الموازي، حيث ذكر المتحدث باسم الوزارة، حيدر العبودي للوكالة الرسمية، إن "الوزارة قررت تخفيض 30 بالمئة من الأجور الدراسية للطلبة الجدد الذين سيقبلون بالمرحلة الأولى في الجامعات ضمن قناة التعليم الصباحي الحكومي الخاص (الموازي)".

وأضاف أن "الوزارة قررت أيضاً، الإبقاء على إعفاء الطلبة المستمرين بالدراسة في الجامعات للمراحل الدراسية السابقة كافة، وبنسبة 50 بالمئة من الأجور المقررة"، مشيراً إلى أن "ضوابط القبول أقرت أحقية الطلبة من خريجي الدراسة الإعدادية للسنتين الدراسيتين (2023 – 2024) و(2024 – 2025)، بالتقديم للقبول ضمن القناة بغض النظر إن كان لديهم قبول من عدمه، أو كانوا ممن سبق لهم الالتحاق بالدراستين المسائية أو الأهلية، أو الكليات التابعة للوقفين، أو من المقبولين بالقناة نفسها".

كما ذكر العبودي أن "الضوابط أوجبت أن لا يقل معدل الطالب عن ثلاث درجات عن الحد الأدنى للقبول في كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة على مستوى الجامعات، إضافة إلى ثلاث درجات للقبول في كليات التمريض، التقنيات الصحية والطبية، والمعاهد التقنية الطبية على مستوى المحافظة الواحدة للتخصص المناظر".

وتابع ان "الحد الأدنى للقبول بقناة التعليم الصباحي الخاص ضمن كليات المجموعة الهندسية، هو 60 بالمئة وبأقل من أربع درجات مقارنة بزملائه المقبولين في الكليات بذات التخصص، إلى جانب خمس درجات عن الحد الأدنى للقبول في كليات العلوم على أن لا يقل معدل التقديم عن 60، فضلاً عن ست درجات لبقية التخصصات الأخرى مقارنة بالطلبة المقبولين مركزياً في الكليات والجامعات الحكومية".