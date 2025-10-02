العمليات المشتركة تصدر توضيحاً بشأن حركة الطيران في سماء بغداد

أصدرت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الخميس، توضيحاً بشأن حركة الطيران في سماء بغداد، فيما أكدت انها جاءت ضمن ممارسات وتمارين استعدادية ينفذها أبطال القوة الجوية وطيران الجيش تحضيراً لليوم الوطني المجيد، فقد ذكر بيان صدر عن قيادة العمليات المشتركة، أن "وزارة الدفاع ممثلةً بقيادة القوة الجوية وطيران الجيش تستعد بمناسبة اليوم الوطني العراقي، لتنفيذ استعراض جوي مميز يجوب سماء العاصمة، وذلك في إطار احتفالات البلاد بهذا اليوم الوطني المجيد الموافق يوم غد الجمعة الثالث من تشرين أول الجاري".

وأضافت "نود أن نلفت عناية المواطنين إلى أن حركة الطيران التي تُلاحظ في سماء بغداد تأتي ضمن ممارسات وتمارين استعدادية ينفذها أبطال القوة الجوية وطيران الجيش تحضيراً للاستعراض الجوي الذي سيُقام بهذه المناسبة العزيزة"، لافتة الى ان "هذه الأنشطة تجسد فخرنا بانتمائنا الوطني، وتعكس استعداد مؤسسات الدولة العسكرية للاحتفاء بالسيادة والوحدة والاستقلال".

كما دعت القيادة المواطنين إلى "التفاعل الإيجابي مع هذه المناسبة الوطنية، سواء من خلال الحضور، أو المتابعة عبر القنوات الرسمية".