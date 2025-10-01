وزير الخارجية يؤكد حرص العراق على ترسيخ مبادئ حقوق الانسان

اكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجيّة فؤاد حسين، حرص الحكومة العراقية على ترسيخ مبادئ حقوق الانسان وتعزيز التزامها بالقوانين ذات الصلة.

وقالت الوزارة في بيان،: إن "نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، استقبل رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر لدى العراق، اختيار اصلانوف".

واضاف البيان، انه "جرى، خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز التعاون بين وزارة الخارجية وبعثة الصليب الاحمر، بما يسهم في دعم الجهود الانسانية وتنسيق العمل المشترك داخل العراق".

واكد وزير الخارجية، بحسب البيان، حرص الحكومة العراقية على ترسيخ مبادئ حقوق الانسان وتعزيز التزامها بالقوانين والمعايير الدولية ذات الصلة، مشيداً، بالدور المهم الذي تضطلع به بعثة الصليب الاحمر في تقديم الدعم الانساني داخل العراق".