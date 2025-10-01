السوداني يبحث مع رئيس دولة الامارات العلاقات الثنائية وتطورات الاوضاع في المنطقة

بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني مع رئيس دولة الامارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان العلاقات الثنائية وتطورات الاوضاع في المنطقة •

وقال بيان لمكتبه الاعلامي:"أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني التقى، اليوم الأربعاء في ابو ظبي، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حيث جرى خلال اللقاء البحث في مجمل العلاقات الثنائية وتطويرها في مختلف مجالات الاهتمامات والمصالح المشتركة".

وتناول اللقاء ،وفق البيان ،تنمية التعاون المشترك، لاسيما في قطاعات التجارة والطاقة والنقل، وبضمنه تعزيز التعاون في ما يخص طريق التنمية الستراتيجي في إطار الاتفاق الرباعي الخاص بالطريق وملحقاته بجانب استعراض الأوضاع في المنطقة، وسبل العمل على دعم الاستقرار، ومنع اتساع الصراع وكل اسباب التصعيد".

واكد رئيس مجلس الوزراء حرص العراق على اقامة افضل العلاقات مع دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة، ضمن اتجاه الحكومة في الانفتاح على جميع اشكال الشراكات مع الدول الشقيقة والصديقة".

من جانبه، ابدى رئيس دولة الامارات العربية المتحدة، تقديره لجهود الحكومة العراقية في خطط التنمية والاعمار، وجهودها في تثبيت الاستقرار بالمنطقة ودعمها وتعزيزها لعوامل الامن الاقليمية والدولية"