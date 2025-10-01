الأخبار

السوداني يبحث مع رئيس دولة الامارات العلاقات الثنائية وتطورات الاوضاع في المنطقة


بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني مع رئيس دولة الامارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان العلاقات الثنائية وتطورات الاوضاع في المنطقة •

وقال بيان لمكتبه الاعلامي:"أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني التقى، اليوم الأربعاء في ابو ظبي، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حيث جرى خلال اللقاء البحث في مجمل العلاقات الثنائية وتطويرها في مختلف مجالات الاهتمامات والمصالح المشتركة".

وتناول اللقاء ،وفق البيان ،تنمية التعاون المشترك، لاسيما في قطاعات التجارة والطاقة والنقل، وبضمنه تعزيز التعاون في ما يخص طريق التنمية الستراتيجي في إطار الاتفاق الرباعي الخاص بالطريق وملحقاته بجانب استعراض الأوضاع في المنطقة، وسبل العمل على دعم الاستقرار، ومنع اتساع الصراع وكل اسباب التصعيد".

واكد رئيس مجلس الوزراء حرص العراق على اقامة افضل العلاقات مع دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة، ضمن اتجاه الحكومة في الانفتاح على جميع اشكال الشراكات مع الدول الشقيقة والصديقة".

من جانبه، ابدى رئيس دولة الامارات العربية المتحدة، تقديره لجهود الحكومة العراقية في خطط التنمية والاعمار، وجهودها في تثبيت الاستقرار بالمنطقة ودعمها وتعزيزها لعوامل الامن الاقليمية والدولية"

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
وزير الخارجية يؤكد حرص العراق على ترسيخ مبادئ حقوق الانسان
السوداني يبحث مع رئيس دولة الامارات العلاقات الثنائية وتطورات الاوضاع في المنطقة
كردستان توجه رسالة لبغداد بشان الإيرادات غير النفطية ومبالغ مخصصة للنفقات التشغيلية
النائب فالح الخزعلي يدعو للمشاركة في الانتخابات: "ذهب زمن الانقلابات العسكرية والمقابر الجماعية"
رئيس الجمهورية: لا تهديد لداعش في العراق.. وبقاء القوات الأمريكية بيد الحكومة
المفوضية تغرم مرشحين 5 ملايين دينار
النزاهة تحذر المرشحين من استغلال دوائر الدولة في الحملات الدعائية
رئيس كتلة بدر النيابية : لا تجارة ولا دبلوماسية مع تركيا أمام عطش العراقيين وجفاف الأنهر
بيان توضيحي من عمليات بغداد حول ما حصل في العاصمة مساء اليوم
مجلس محافظة صلاح الدين ينهي عضوية أحد اعضاءه
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك