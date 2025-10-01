المفوضية تغرم مرشحين 5 ملايين دينار

قرر مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الأربعاء، (1 تشرين الأول 2025)، فرض 5 ملايين دينار غرامة مالية على مرشحين اثنين في محافظة الأنبار لمخالفتهما ضوابط الحملات الانتخابية.

وبحسب القرارين الصادرين عن مجلس المفوضين، فقد شمل القرار الأول المرشح (يحيى غازي عبد فياض)، بينما شمل القرار الآخر المرشح (جاسم محمد عسل عبد)، وكلاهما عن قائمة (الأنبار هويتنا)".

وأشار المجلس إلى، أن "الغرامة تقرر مضاعفتها في حال عدم إزالة المرشحين للمخالفة، وذلك استناداً إلى المادة (23) من نظام الحملات الانتخابية النافذ".