الأخبار

النزاهة تحذر المرشحين من استغلال دوائر الدولة في الحملات الدعائية


حذَّرت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأربعاء، (1 تشرين الأول 2025)، المُرشّحين من استغلال الخدمات التي تُقدّمها دوائر الدولة في الدعاية الانتخابيَّة.

وذكر بيان للنزاهة ان "سلسلة اجتماعاتٍ ولقاءاتٍ، عقدتها الفرقُ الفرعيَّة في الهيئة والمُؤلَّفة من (مُديريَّة تحقيق نينوى ومكتب تحقيق كركوك، ومكتب تحقيق الأنبار) مع ديواني مُحافظتي (نينوى و كركوك) والدوائر البلديَّة والماء والمجاري ودوائر وزارة الإعمار والإسكان والبلديَّات والنفط والكهرباء ودوائر وزارة العمل، وشركات وزارة النفط في تلك المُحافظات، إضافةً إلى اجتماعٍ عُقِدَ مع المُفوَّضيَّة العليا المُستقلّة للانتخابات / مكتب الأنبار".

وأوضح، أنَّ "هذه الاجتماعات تهدف إلى منع استغلال موارد الدولة وإمكاناتها في الدعاية الانتخابيَّة، ومنع التأثير في الناخبين داخل المُؤسَّسات أو استغلالها لعقد اجتماعاتٍ وتنظيم مُؤتمراتٍ انتخابيَّةٍ، واستغلال الشخصيَّة المعنويَّة لمُديري الدوائر وحضورهم في التجمُّعات الانتخابيَّة التي يقيمها المُرشّحون في حملاتهم".

وأضاف البيان "كما جرت مُناقشة آلية عمل الهيئة ودورها في الحفاظ على نزاهة العمليّة الانتخابيَّة عن طريق تخصيص الرقم المجاني (5080)؛ لتلقّي الشكاوى والمعلومات بشأن الخروقات التي قد تشوب العمليَّة الانتخابيَّة، وطرق تلقّي الشكاوى المُتاحة من قبل الهيئة عبر حضور المُشتكي بشكلٍ مُباشرٍ أو من خلال المُخبرين والفرق الخاصَّة برصد المُخالفات، أو عبر البريد الإلكترونيّ".

يشار الى ان مفوضية الانتخابات، قد صادقت اليوم الأربعاء، على قوائم المرشحين المؤهلين لخوض انتخابات مجلس النواب المقررة في 11 تشرين الثاني المقبل، وعددهم 7768 مرشحاً منهم 2248 إناثاً و5520 ذكوراً.

فيما حددت المفوضية 3 تشرين الأول (الجمعة المقبلة) موعدا لانطلاق الدعاية الانتخابية للمرشحين على ان تنتهي في 8 تشرين الثاني المقبل.

