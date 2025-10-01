رئيس كتلة بدر النيابية : لا تجارة ولا دبلوماسية مع تركيا أمام عطش العراقيين وجفاف الأنهر

لوّح رئيس كتلة بدر النيابية، مهدي تقي آمرلي، اليوم الأربعاء (1 تشرين الأول 2025)، بقطع جميع العلاقات السياسية والاقتصادية مع تركيا، إذا استمرت في سياساتها المائية التي وصفها بـ”العدائية” تجاه العراق.

وقال آمرلي، في بيان إن “تجفيف الأنهر وحرمان العراق من حصته المائية يمثل تهديداً وجودياً للشعب العراقي”، مؤكداً أن “المصلحة الوطنية تعلو فوق أي اعتبارات سياسية أو تجارية”.

وأشار إلى أن العراق يعدّ المستورد الأول للبضائع التركية وأحد أهم شرايينها الاقتصادية، محذراً من أن استمرار ضعف المفاوض العراقي أو عجز الحكومة عن انتزاع حقوقها المائية سيدفع كتلته إلى “الضغط بقوة، بل وإجبار الحكومة على اتخاذ قرار قاطع بوقف التعامل التجاري مع تركيا”.

وأمهل آمرلي الحكومتين العراقية والتركية “أياماً معدودة” للتوصل إلى اتفاق شامل وإطلاق الحصة المائية للعراق فوراً، ملوحاً بإجراءات “قد لا يتوقعها أحد”، على حد تعبيره.

وختم بالقول: “كل الملفات يمكن أن تنتظر، إلا جفاف الأنهر وتعطيل الحياة في العراق، فهذا خط أحمر لا يخضع للتفاوض”.