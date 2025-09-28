عاجل : وفاة عقيلة المرجع الاعلى السيد علي السيستاني (دام ظله الشريف).
وكالة انباء براثا تعزي مرجعنا الكبير السيد علي السيستاني بوفاة عقيلته


بسم الله الرحمن الرحيم

((وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ))

صدق الله العلي العظيم

ببالغ الحزن والأسى والإيمان بقضاء الله سبحانه تعزي وكالة انباء براثا برحيل السيدة العلوية عقيلة المرجع الديني الأعلى سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني، دام ظله.

وبهذه المناسبة الأليمة، نتقدّم إلى مقام سماحة المرجع الأعلى ونجليه، سماحة السيد محمد رضا، وسماحة السيد محمد باقر، وعائلتهما الكريمة، وإلى عائلة آية الله العظمى المجدد الشيرازي (قدس سره)، بعميق التعزية والمواساة، سائلين المولى عز وجل ان يسكنها فسيح جنانه مع الشهداء والصديقين وحسن اؤلئك رفيقا 

وكالة انباء براثا 

 

