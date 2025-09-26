وزير الخارجية: نرفض تصريحات نتنياهو والهجوم على أي عراقي هجوم على العراق.

أكد وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم الجمعة (26 أيلول 2025)، أن تهديدات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشن هجمات على الأراضي العراقية "غير مقبولة مطلقاً". والهجوم على أي عراقي هجوم على العراق

وأوضح حسين في تصريح صحفي أن "انسحاب القوات الأمريكية من الأراضي العراقية سيكتمل في عام 2026".

وكان الارهابي المجرم بنيامين نتنياهو قد هدد، اليوم الجمعة، (26 أيلول 2025)، ما وصفها بـ"الميليشيات" في العراق.

وقال المجرم نتنياهو في خطابه باجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة وسط انسحاب الوفود الدبلوماسية الدولية من القاعة مع بدء كلمته: "سنقضي على المليشيات في العراق" مدعيا، ان "إسرائيل دمرت برامج إيران النووية والباليستية، مؤكداً سيطرة بلاده على سماء إيران وقصف طياريه لمواقع تخصيب اليورانيوم هناك".

وشدد نتنياهو على أن إسرائيل ستسيطر على قطاع غزة وسيتم إنشاء سلطة مدنية فيه، مشيراً إلى أن تل أبيب لن تسمح بالعمل على إقامة دولة فلسطينية" على حد قوله.

وقال إن "إسرائيل تخلصت من تهديد وجودي لها ولا يجوز السماح لإيران بإعادة بناء قدراتها النووية"، داعياً مجلس الأمن الدولي إلى تجديد العقوبات المفروضة على إيران.

واعتبر، أن "إيران وحزب الله وحماس والحوثيين يهتفون (الموت لأمريكا) وهم أيضا يهتفون (الموت لإسرائيل)".

وأكد أن إسرائيل والولايات المتحدة تواجهان تهديداً مشتركاً هو "الإرهاب"، مشيراً إلى أن انتصارات إسرائيل على محور إيران فتحت المجال للسلام، ومؤكداً بدء مفاوضات مع الحكومة السورية الجديدة وإيمانه بإمكانية إبرام اتفاق سلام معها.

وعن الوضع في غزة، أشار نتنياهو إلى أن "بقايا حماس لا تزال موجودة في مدينة غزة ويجب أن ننهي المهمة بأسرع وقت ممكن"، موضحاً أن بلاده "أعادت 207 رهائن لكن هناك 48 رهينة لا يزالون في أنفاق غزة بينهم 20 على قيد الحياة" مطالباً "قادة حماس بتسليم سلاحهم وإطلاق سراح الرهائن وإلا فإن إسرائيل ستطاردهم".

وفي سياق متصل، ذكر نتنياهو أن قادة كثيرين دعموا إسرائيل بعد 7 أكتوبر لكن هذا الدعم تبخر الآن، مشيراً إلى أن "مع مضي الوقت رضخ قادة كثيرون عبر العالم لضغط الإسلاميين المتطرفين" على حد قوله.

وهاجم نتنياهو قادة فرنسا وبريطانيا وأستراليا وغيرهم الذين اعترفوا بدولة فلسطينية دون شروط، معتبراً أن "الرسالة التي بعث بها القادة الذين اعترفوا بدولة فلسطينية هذا الأسبوع هي تشجيع قتل اليهود".

وشدد على أن "رفض الدولة اليهودية لا ينطبق فقط على حماس بل على ما تسمى بالسلطة الفلسطينية"، مؤكداً أن "هذه السلطة فاسدة" حسب وصفه.

ورفض نتنياهو بشكل قاطع إعطاء الفلسطينيين دولة على بعد ميل من القدس بعد 7 أكتوبر، واصفاً ذلك بـ"ضرب من الجنون لن نقبله أبداً".

وختم نتنياهو بالقول إن "90% من الإسرائيليين صوتوا ضد إقامة دولة فلسطينية"، وأن "إسرائيل لن ترضخ للضغوط" كما رضخ قادة الغرب" مضيفا "بدأنا مفاوضات مع الحكومة السورية الجديدة وأنا أؤمن بإمكانية إبرام اتفاق يحفظ سيادة سوريا وأمن إسرائيل".