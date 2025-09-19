عضو تحالف الانبار الموحد : الخنجر سيمثل امام هيئة النزاهة حول سرقته اموال ضخمة من الوقف السني

أعلن عضو تحالف الأنبار المتحد، أحمد عبد الدليمي، اليوم الجمعة، ان رئيس تحالف السيادة السابق خميس الخنجر سيمثل أمام هيئة النزاهة للإدلاء بشهادته حول دعم تيار "المدخلية" ومجاميع الجولاني الإرهابية، بالإضافة إلى قضايا التحريض الطائفي والفساد المالي.

وقال الدليمي في تصريح ان التحقيق يشمل تهم دعم المجاميع الإرهابية المتطرفة واستخدامها لتحقيق مكاسب سياسية ومادية، إضافة إلى تورطه بسرقة أموال الوقف السني المخصصة لإعادة إعمار وتأهيل المساجد المتضررة و أموال ضخمة مخصصة للنازحين".

وأكد الدليمي أن "هيئة النزاهة أصرّت على استجواب الخنجر أمام قاضي التحقيق رغم محاولات بعض الجهات السياسية الضغط لإغلاق القضية"، مشيراً إلى أن "التحقيقات تتضمن ملفات فساد مالي كبيرة ضمن الملفات المطروحة ضد الخنجر".