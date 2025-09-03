السفير الألماني: دليل الوصول إلى التمويل سيطور القطاع المالي بالعراق

أكد القائم بأعمال السفارة الألمانية لدى العراق، رولاند ويستيبي، اليوم الأربعاء، أن دليل الوصول الى التمويل خطوة استراتيجية للمشاريع الصغيرة أو المتوسطة، فيما أشار الى أن التعاون مع البنك المركزي جاء لتعزيز القطاع المالي في العراق ودعمه للسنوات المقبلة، حيث ذكر ويستيبي للوكالة الرسمية، إن "دليل الوصول الى التمويل المالي يقدم الكثير من الخدمات المالية ولكن المشاريع الصغيرة والمتوسطة لا يستطيعون معرفتها لأن هناك نقصاً في المعلومات التي يعرفونها أو قد تكون معروضة بشكل خاص".

كما لفت الى ان "الدليل سيكون المرجع الأساسي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وذلك لمعرفة أنواع الخدمات المقدمة وكيفية الوصول إليها وتقييمها".

وأضاف، ان "المشروع خطوة استراتيجية كبيرة لتحسين الوصول الى التمويل سواء للمشاريع الصغيرة أو المتوسطة وتحسين القطاع المالي في العراق، بالتعاون مع البنك المركزي ورابطة المصارف"، لافتا الى أننا "مستمرون بتقديم الدعم للقطاع المالي العراقي خلال السنوات المقبلة".