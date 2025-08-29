سجال بين رئاسة الجمهورية والنائب أمير المعموري بشأن "العفو الخاص"

اندلع سجال سياسي، اليوم الخميس (28 آب 2025)، بين رئاسة الجمهورية والنائب أمير المعموري، على خلفية ملف "العفو الخاص".

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان إن "بعض وسائل الإعلام تداولت تصريحاً لأحد السادة أعضاء مجلس النواب يفيد بإصدار رئاسة الجمهورية عفواً خاصاً عن مواطن عربي. وفي هذا الصدد تنفي الرئاسة ذلك بشكل قاطع، وتؤكد أن فخامة رئيس الجمهورية الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد لم يصدر عنه أي عفو خاص عن مواطن عربي أو أجنبي منذ توليه مهام عمله في تشرين الأول 2022 وحتى الآن، وأن ما ذكره السيد النائب من أرقام مراسيم بالرقم 58 و64 لا علاقة لها مطلقاً بإصدار عفو خاص".

في المقابل، ردّ النائب أمير المعموري بتغريدة وأسندها بوثيقة، قال فيها: "رداً على بيان رئيس الجمهورية، لكم الدليل أن العفو الخاص تم ممن كان لديه (4 إرهاب)، وهذا الموضوع استشهدنا به داخل جلسة مجلس النواب لغرض إطلاق سراح الشباب المعتمرين المحتجزين في المملكة العربية السعودية، ونعمل بالدليل وفق دورنا الرقابي".