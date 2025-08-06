مقتل 3 أشخاص بإطلاق نار داخل محطة وقود في أربيل.. والشرطة توضح التفاصيل

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أعلنت قيادة شرطة أربيل، اليوم الأربعاء (6 آب 2025)، تفاصيل حادث مأساوي أودى بحياة ثلاثة أشخاص نتيجة شجار تطور إلى إطلاق نار داخل محطة لتعبئة الوقود في المحافظة. وذكرت القيادة في بيان أن “مشادة كلامية نشبت داخل محطة تعبئة وقود على طريق كويسنجق، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، بين عامل المحطة وسائق سيارة وراكبٍ كان برفقته، تطورت سريعاً إلى إشهار سلاح ناري من قبل العامل وإطلاق النار، ما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص”. وأكد البيان أن “مفارز الشرطة تمكنت من إلقاء القبض على المتهم في موقع الحادث، وهو حالياً موقوف بموجب أوامر قضائية”، مشيرةً إلى أن “التحقيقات جارية لكشف ملابسات الجريمة ودوافعها”. وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مصدر أمني بأن “ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم نتيجة شجار مسلح داخل محطة للبنزين على طريق كويسنجق في مدينة أربيل”، مضيفاً أن القوات الأمنية سارعت إلى تطويق موقع الحادث وفتح تحقيق عاجل.