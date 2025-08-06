وزارة التربية: 3752 متقدما لشغل منصب معاون مدير مدرسة خارج العراق

أعلنت وزارة التربية، اليوم الأربعاء، تقديم 3752 مرشحا لمنصب معاون مدير مدرسة خارج العراق، فيما أكدت ان اختيار المرشح يخضع إلى معايير تربوية وإدارية دقيقة، حيث ذكر المكتب الإعلامي في الوزارة من خلال بيان، إن "أعداد المتقدمين الراغبين بشغل منصب معاون مدير مدرسة خارج العراق والبالغ (3752) مرشحا، خضع (69) منهم لاختبار أولي".

وأضاف البيان، أنه "تم اختيار مرشحين من محافظات الأنبار، وصلاح الدين، وذي قار، والديوانية، والبصرة، مع استمرار المقابلات تباعًا لبقية المحافظات".

كما أوضح البيان، "أن مديرية العلاقات الثقافية برئاسة المدير العام مجيد كامل عبد الله، واللجنة المشكلة بعضوية ممثلي هيئة المستشارين في مكتب رئيس الوزراء ووزارة الخارجية، واللجنة الساندة من المديريات العامة ذات العلاقة، تواصل إجراءات الاختيار بدقة وشفافية".

كذلك بيّن، أن "الترشيح جاء لشغل منصب معاون مدير مدرسة في عدد من العواصم العالمية، وهي: باريس، موسكو، صوفيا، بوخارست، نيودلهي، كوالالمبور، قم، وتونس".