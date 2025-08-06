هيئة النزاهة والمساءلة والعدالة تبحثان تنسيق الجهود لمنع تغلغل الفاسدين والمطلوبين للعملية الانتخابية

بحثت هيئتا النزاهة الاتحادية والمساءلة والعدالة، اليوم الأربعاء، تنسيق الجهود لمنع تغلغل الفاسدين والمطلوبين للعملية الانتخابية، حيث ذكرت الهيئة في بيان، أن "رئيس هيئة النزاهة الاتحاديّة، محمد علي اللامي، ورئيس الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة، باسم البدري، بحثا سبل دعم العمليَّـة الانتخابيَّـة وترصينها، ومنع تغلغل الفاسدين والمطلوبين إلى قوائم الترشيح".

وأضافت أن "اللقاء، ناقش الإجراءات والتدابير الكفيلة بضمان انسيابية العمليَّة الانتخابيَّة، وتعزيز ثقة الناخبين عبر مراقبة الحملات الانتخابيَّة، ومتابعة مصادر تمويلها، ومنع استغلال موارد الدولة والمال العام والنفوذ السياسي فيها"، مؤكدين "أهميَّة تنسيق الجهود مع السلطة القضائيَّة لدعم خطوات الهيئتين في ضمان نزاهة المُرشّحين وخلوهم من أي شمول بقانون المساءلة والعدالة، مُنوّهين بالدور المحوريّ للهيئتين في تعزيز شفافية الانتخابات المُقبلة".

كما أوضحت، أن "اللقاء شهد الاتفاق على وضع برامج عملٍ مُشتركةٍ؛ لتثقيف وتوعية مُختلف شرائح المُجتمع، ولاسيما مُوظَّـفي القطاع العام، من خلال حملاتٍ إعلاميَّـةٍ وندواتٍ ومُلتقياتٍ وورش عملٍ، في ضوء صدور لائحة السلوك الوظيفي التي تُنظّم عمل مُوظَّفي الدولة خلال الموسم الانتخابي"، مشيرة إلى أن "هذا اللقاء يأتي في سياق الجهود المُشتركة التي تبذلها هيئة النزاهة لضمان نزاهة الاستحقاقات الانتخابية، من خلال المُراقبة والتعاون مع الجهات الرقابيَّة والقضائية ذات العلاقة، فضلاً عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وبقية مؤسسات الدولة".