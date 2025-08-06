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كركوك: ندوة فكرية تسلّط الضوء على الثورة الحسينية كميزان للتعايش والحوار


نظّمت اللجنة الوطنية الدائمة للتوعية والإرشاد المجتمعي التابعة لمكتب رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، بالتعاون مع مكتب المديرية العامة لمكافحة الإرهاب الفكري في محافظة كركوك، ندوة فكرية بعنوان: "الحسين (عليه السلام) سيد الأحرار وميزان التعايش والحوار"، بحضور مستشار رئيس الوزراء حيدر الساعدي، حيث ذكر مدير مكتب المديرية العامة لمكافحة الإرهاب الفكري في كركوك غسان النعيمي للوكالة الرسمية، إن "المبادئ الأساسية لثورة الإمام الحسين (عليه السلام) قامت على تحرير الإنسان ورفض العبودية والظلم، وهي رسالة قيّمة للجميع من أجل التعايش السلمي الكريم"، مؤكداً أهمية هذه اللقاءات في ترسيخ مفاهيم الوعي والتلاحم الوطني بين جميع مكونات الشعب العراقي، لاسيما في محافظة كركوك التي تتعدد فيها القوميات، بهدف نبذ التطرف الفكري والعيش بسلام.

وأوضح، أن "الندوة افتُتحت بكلمة لمستشار رئيس الوزراء، تناول فيها خصوصية الوضع الفكري في محافظة كركوك والتحديات التي تواجه نسيجها الاجتماعي، مستعرضاً معاني الثورة الحسينية كمدرسة إصلاحية ونهضة أخلاقية وإنسانية تتجاوز الزمان والمكان.

وأضاف، أن "الشيخ محمد النوري ألقى كلمة خلال الندوة، تناول فيها عالمية ثورة الإمام الحسين (عليه السلام) بوصفها ثورة لا تخص مذهباً أو قوماً بعينهم، بل هي نداء لكل أحرار العالم وميزان للحق والعدالة في مواجهة الظلم والطغيان".

فيما اختُتمت الندوة بالتأكيد على أهمية استمرار هذا النوع من الفعاليات في خدمة قضايا الوعي، وترسيخ ثقافة الحوار والتسامح في المجتمع العراقي.

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