وزارة الصحة: متابعة مستمرة للمواد الغذائية ورصد المخالفات الخاصة بالتخزين

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن إجراءاتها في مراقبة المواد الغذائية بظل ارتفاع درجات الحرارة، فيما أصدرت عدداً من الإرشادات الوقائية، إذ ذكر المتحدث باسم الوزارة، سيف البدر، للوكالة الرسمية، إن "الوزارة تواصل جهودها عبر الفرق الرقابية الصحية في متابعة المصانع ومحال الجملة والمفرد من أجل الإشراف على المواد الغذائية والمشروبات ورصد المخالفات المرتبطة بالنقل والتخزين والتصنيع"، مشيراً إلى أن "التلف في بعض المواد قد يحدث نتيجة سوء الخزن أو النقل غير الصحيح، ما قد يؤدي الى أضرار صحية للمواطنين".

كما اشار الى أن "الوزارة تتابع الأسواق والمحال التجارية والمصانع بشكل يومي، وقد سجلت مخالفات تتعلق بسوء التخزين أو انتهاء صلاحية بعض المنتجات، ويتم التعامل معها بإجراءات قانونية تتضمن إتلاف المواد التالفة ومحاسبة المخالفين وفق الضوابط".

كما لفت البدر الى أن " حالة الاعياء هي أغلب الحالات التي تصل الى المؤسسات الصحية نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وتتماثل للشفاء خلال وقت قصير بعد الراحة والتبريد وتعويض السوائل، فيما تحتاج بعض الحالات الى رعاية في ردهات الطوارئ، كإعطاء محاليل وريدية"، لافتاً الى أن "نسبة الحالات التي تستدعي دخول المستشفى ضئيلة جداً، ولم تسجل حتى الآن أي حالات وفاة نتيجة موجة الحر الحالية".

فيما دعا المتحدث باسم الوزارة المواطنين إلى "ضرورة الالتزام بالإرشادات الصحية العامة، ولاسيما كبار السن والأطفال وأصحاب الأمراض المزمنة كداء السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب، كونهم أكثر عرضة للتأثر بالحرارة المرتفعة"، مشدداً على "تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، وارتداء الملابس المناسبة، واستخدام غطاء الرأس (قبعة) والنظارات الشمسية".

كذلك، أكد أن "الوزارة تولي اهتماماً خاصاً بالإجراءات الصحية خلال موسم زيارة الأربعين، نظراً الى توجه أعداد كبيرة من الزائرين سيراً على الأقدام، ما يتطلب الالتزام بتعليمات الوقاية".