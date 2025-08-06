مفوضية الانتخابات تعزز أجهزة الاقتراع بأنظمة تبريد متطورة لمواجهة حرارة العراق

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، إدخال تحديثات تقنية على أجهزة التحقق وتسريع النتائج استعداداً للانتخابات البرلمانية المقبلة، بينما أعلنت محافظة النجف الأشرف تجاوز نسبة توزيع البطاقات البايومترية القديمة بين الناخبين حاجز الـ 98 % ، حيث ذكرت عضو لجنة تمكين المرأة في المفوضية، رنا طاهر ياسين، إن "المفوضية أجرت تحديثات شاملة على الأجهزة المستخدمة في العملية الانتخابية، سواء الخاصة بالتحقق أو تسريع إعلان النتائج، وذلك تحضيراً ليوم الاقتراع المقرر في 11 تشرين الثاني المقبل".

وأضافت أن "التحديثات شملت تزويد الأجهزة بأنظمة تبريد متطورة جداً لتجنب الأعطال المحتملة بسبب ارتفاع درجات الحرارة أو طول فترة الاستخدام، إلى جانب تجهيز مراكز الاقتراع بطابعات خاصة لطباعة النتائج وتسليمها لمراقبي الكيانات السياسية في حال توقف الأجهزة الأساسية".

كما أوضحت ياسين إلى أن "الخطوة التقنية المتقدمة الأخرى تمثلت في تزويد الأجهزة بكاميرات تلتقط صورة وجه الناخب إلى جانب بصماته، قبل توجهه إلى كابينة الاقتراع"، مؤكدة أن "هذه التحديثات تعكس تطوراً ملموساً في عمل المفوضية، واستفادتها من التجارب الدولية الرائدة في هذا المجال".

بالمقابل، أعلن مكتب مفوضية الانتخابات في النجف، أن توزيع البطاقات البايومترية المحدثة سيبدأ مطلع شهر أيلول المقبل.

وذكر مسؤول إعلام المكتب، زكي الإبراهيمي، إن "نسبة توزيع البطاقات البايومترية القديمة بين الناخبين في المحافظة تجاوزت 98 %، بينما يواصل المكتب إقامة دورات تدريبية لموظفيه على استخدام أجهزة الاقتراع".

كما أضاف الإبراهيمي، أن "المكتب أنجز أيضاً عملية التنسيق مع الجهات الساندة لعمل المفوضية، ومنها دوائر الكهرباء والتربية وقيادة شرطة النجف، استعداداً لإنجاح العملية الانتخابية المقبلة".